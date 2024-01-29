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Kadın - Aile İncirlik şöleni: 3 malzeme ile kahvaltılık reçel yapan bayılıyor! Sonrası bekledikçe güzelleşen tarif geliyor
Kadın - Aile

İncirlik şöleni: 3 malzeme ile kahvaltılık reçel yapan bayılıyor! Sonrası bekledikçe güzelleşen tarif geliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-29 21:52:00 - 2024-01-29 21:54:38
İncirlik şöleni: 3 malzeme ile kahvaltılık reçel yapan bayılıyor! Sonrası bekledikçe güzelleşen tarif geliyor

İncirlik ile şölene ne dersiniz! İncir taze veya kuru incirlerin şekerle birlikte kaynatılmasıyla yapılan bir tür reçel çeşididir. Bu anlamda endişe etmesine sebep olacak tarifleri bir kenara atın! Bu tarifi herkes yapmaya başladı. Reçel, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Hem tatlı hem de ekşi notalarıyla damakları şenlendirir.

İncir reçeli, taze veya kuru incirlerin şekerle birlikte kaynatılmasıyla yapılan bir tür reçel çeşididir. Reçel, meyve veya sebzelerin su ve şeker eklenerek kaynatılması ve ardından jöle kıvamına getirilmesiyle yapılan bir tatlı ve koruyucu konservedir. Peki, evde incir reçeli nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde..
İncir reçeli genellikle kahvaltılarda veya atıştırmalıklarda kullanılır. İncirin doğal lezzeti ve rengi, şekerle bir araya geldiğinde güzel bir tat ve kıvam elde edilmesine katkıda bulunur. Limon suyu da genellikle incir reçeli tariflerinde kullanılır, çünkü limon suyu reçelin renklenmesini önler ve tat profilini dengeler. Peki, incir reçeli nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kg taze incir
800 gram toz şeker
1 adet limon suyu

Yapılışı:

İlk olarak incirleri iyice yıkayın. Sap kısımlarını kesip, incirleri dörde bölün veya isteğinize göre şekillendirin.
Büyük bir tencereye incirleri yerleştirin ve üzerine şeker ekleyin. İncirleri ve şekeri karıştırın ve bir süre bekletin. Bu, incirlerin şekerle güzelce buluşmasına yardımcı olacaktır.
Şekerin incirlere iyice karıştığını gördükten sonra tencereyi ocağa alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra, limon suyunu ekleyin. Limon suyu, reçelin renklenmesini ve şekerin kristalize olmasını önler.
İncir reçeli kısık ateşte ara sıra karıştırarak yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Reçel kıvam alıp, incirler şeffaflaşmaya başlayana kadar pişirme işlemine devam edin.
Pişen reçeli ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.
Reçel iyice soğuduktan sonra steril cam kavanozlara doldurun ve kavanozları kapatın.
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Notlar:

İncir reçeli tarifi kişisel tercihlere göre ayarlanabilir. Şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz.
Reçeli koyu kıvamlı istiyorsanız, daha uzun süre pişirebilirsiniz.
Reçeli saklamadan önce kavanozları sterilize etmek önemlidir. Kavanozları sıcak su ile yıkayarak veya kaynar su içinde sterilize edebilirsiniz.
Afiyet olsun!

 

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