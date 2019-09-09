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İnciri sütün içinde bekletirseniz bakın ne oluyor...

İncir besin değeri açısından zengin meyvelerden. İncir birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek bir şifa kaynağı...Dr. Muammer Yıldız incirin insan sağlığına olan faydalarını anlattı. İçine incir atılmış sütü içerseniz ne olur? İşte incir ile ilgili detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:39
İnciri sütün içinde bekletirseniz bakın ne oluyor...

İncir besin değeri açısından zengin meyvelerden. İncir birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek bir şifa kaynağı...Dr. Muammer Yıldız incirin insan sağlığına olan faydalarını anlattı. İçine incir atılmış sütü içerseniz ne olur? İşte incir ile ilgili detaylar...

Kemikleri güçlendirir

Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

Kalbi korur

Kalbi dolaylı yoldan korur. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlar. Bunun sonucunda yüksek tansiyon sonucu oluşacak olası kalp krizi riski ortadan kalkar.

Kabızlığa iyi gelir

Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık için kuru inciri 2 bardak süt içinde kaynatın ve bu sütü için. Kaynamış inciri de yemeyi unutmayın. Lif yönünden son derece zengin olan incir, bu sorunun çözüm noktasıdır.

Cildi gençleştirir

Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı için mükemmel bir kaynaktır. Taze inciri püre haline getirin ve temiz cildinizde sürerek 20 dakika bekletin. Özellikle akne problemleri olanlar bu yöntemi uygulayabilirler. Akne problemlerinin yanı sıra cildin yaşlanmasına da engel olur.

Antibiyotik özelliğindedir

Doğal antibiyotiktir. Antioksidan bakımından güçlü olan meyve, bağırsakları ve kanı temizler. Bu sayede ileri yaşlarda meydana gelecek olan solunum ve göz hastalıklarına karşı koruyucu olur. Sonbaharda bol bol tüketilmesi tavsiye edilir.İnciri kuru tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olur. Kalorisi düşük olduğu için diyet listenize dahil edebilirsiniz. İnciri kaynatıp içtiğinizde uykusuzluğa iyi gelecektir. Çocukların hatta bebeklerin gelişimine yardımcı olur. Taze sıkılmış incir suyu besin değeri açısından anne sütüne yakındır.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:39
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  3. incir yararları
  4. incirin yararları
  5. sütün içerisine incir koyup kaynatmak

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