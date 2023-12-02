İnciri ikiye bölün zeytinyağına bastırın şaşıracaksınız: Türkiye'de şifa kaynağı olarak biliniyor! Sağlık fışkırıyor

Öksürük ve Astım Hastaları İçin Zeytinyağı ve İncir Mucizesi

Sağlıklı yaşam trendinin yaygınlaştığı son yıllarda beslenme alışkanlıklarımız da yeniden doğal gıdalar ile zenginleşmeye başladı. Her yerinden sağlık fışkırıyor:

Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 adet kuru inciri sabah öğünlerinden önce tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde bu kürün en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi gerekmektedir. Hiç ara vermeden uygulan bu formül astım ve öksürük problemi olanlar için inanılmak bir tedavi yöntemidir. Mutlaka uygulanması tavsiye edilmektedir.

Yalnızca öksürük ve astım hastaları için değil akciğer hastalıklarında da önerilen bir formüldür. Zeytinyağı incir mucizesinin bir diğer faydası ise erkeklerde sperm artırıcı etkisinin olmasıdır. Yalnızca erkeklerde değil bu karışımın kadınlarda da doğurganlığı artırıcı etkisi vardır.

İncirin faydaları arasında bilindiği üzere mideyi çalıştırması, bağırsakları yumuşatması ve sinir sistemini olumlu etkilemesi bulunmaktadır. Bunların dışında incir ağacının dallarındaki süt sayesinde siğillerden de kurtulmanız mümkün..

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Organik Kuru İncir Ve Organik Saf Zeytin Yağı

Zeytinyağı İncir Kürü Nasıl Yapılır?

Bu kürün hazırlanışı ve uygulanışı oldukça kolay. Öncelikle 2 adet inciri 1 gün öncesinden saf zeytinyağının içerisine koyuyoruz ve 1 gün bekletiyoruz. 1 gün sonrasında incirleri içerisinden çıkarın ve hemen tüketin. Ardından yeni incirlerinizi yediklerinizin yerine koyun ve tekrar 1 gün bekletin.

Bu kürün sağlıklı sonuçlar vermesini istiyorsanız mutlaka 6 ay boyunca düzenli bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. Süre uzun geldiği için bu kür size zor gözükebilir fakat hazırlaması kolay olduğu için kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Bir başka kaynakta incir zeytinyağı mucizesi şu şekilde yer alıyor;

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Püf noktası!

Kuru inciri yıkadıktan sonra suyunu sızdırın. Kuşbaşı doğrayıp alabildiği kadar kavonoza gerçek doğal zeytin yağı ile beraber doldurup ağzını kapatın. 3–5 gün beklettikten sonra sabah akşam yiyin. Bu mucize kanser dahi bütün hastalıkların kökünü kurutur, o kadar şifalıdır..