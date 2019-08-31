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İncir nöbetindeki jandarma kuş uçurtmuyor

Jandarma ekipleri, Aydın Germencik'te hasat sezonunun başlamasıyla birlikte artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için sergi ve bahçelerde nöbete başladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
İncir nöbetindeki jandarma kuş uçurtmuyor

Aydın’da incir hasat sezonunun başlaması ile birlikte incir sergilerinden ve bahçelerden hırsızlık olayı arttı. Germencik’te incirciler için teyakkuza geçen jandarma ekipleri incir sergilerinde ve bahçelerde adeta kuş uçurtmadı. Son 10 günde jandarma ani baskınlarla incir çalmaya kalkışan 10 şüpheliyi yakaladı. Vatandaşlar Germencik Kaymakamlığı’na ve jandarmaya teşekkür etti.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık üreticinin malının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek “İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 10 günde,10 incir hırsızı yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Hırsızlıklarla ilgili mücadele kararlılıkla devam etmektedir” dedi. Kaymakam Işık’ın duyarlı davranışına çiftçi kuruluşları ve üreticiler teşekkür etti.

Hırsızlık malı satın alanlarla ilgili de çalışma yapılacak

Sosyal medya hesabından da vatandaşlarla sürekli diyalog halinde olan Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ilçe genelinde incir alan kişi ve kurumların da hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmasını istedi. Vatandaşların her türlü ihbar ve şikayetinin de değerlendirildiğini belirten Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, bölgede herkesin herkesi tanıdığını, incir üreticisi olmadığı halde bir kişi incir satıyor ise bu hususun da irdelenmesi gerektiğini kaydetti. Kaymakam ayrıca, hırsızlığın suç olduğu gibi hırsızlık malının satın almanın da suç olduğunu belirtti.

Kaymakamlığın ve jandarmanın hassasiyeti ile rahat nefes alan incir üreticisi, Kaymakam Ayhan Işık’ın talimatları ve jandarmanın önlemleri sayesinde bu yıl rahat uyuduklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
  1. Aydın
  2. incir hasat sezonu
  3. incir sergileri
  4. jandarma ekipleri
  5. Germencik Kaymakamlığı
  6. Germencik Kaymakamı Ayhan Işık

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