  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Büyüme için çalışmaya devam edeceğiz”

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği
için kalan
Aktüel

İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:47:01 -
İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

VAN (AA) - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "zorlu yolculuğu" başladı.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor.

Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan ve her yıl binlerce kişinin zorlu yolculuğa tanıklık ettiği balık bendinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için göle dökülen akarsulara göç ettiğini söyledi.

Nisan ve temmuz aylarında gerçekleşen göçte akarsuların balıklarla dolduğunu belirten Akkuş, "Bu güzel görüntüler hem Van Gölü'ndeki balıkçılığın devam etmesi için hem bölgemizdeki ekoturizmin gelişmesi açısından çok büyük bir öneme sahip" dedi.

Akkuş, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde söz konusu bölgeyi 110 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle sakin bir dönem geçirdiklerini ve salgının ardından yine binlerce kişinin bu göçü izlemek için bölgeye akın edeceğini dile getiren Akkuş, şöyle devam etti:

"Üreme döneminde jandarma akarsu koylarında inci kefali nöbeti tutuyor, merkezde ise polis ve jandarma ekipleri koruma çalışmalarında görev alıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de balıkla ilgili bilimsel verileri üreterek bilimsel bir yaklaşım sergilenmiş oluyor. 2000'li yıllarda bu akarsuda aşırı avcılıktan dolayı tek bir tane zıplayan balık kalmamıştı. Fakat aradan geçen süre içerisinde koruma çalışmaları ile beraber bugün balıkların derelere tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Koruma çalışmaları için jandarma, polis ve zabıta ekiplerine teşekkür ederiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı