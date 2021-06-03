İnce'den gazetecilere: Biriniz de gülmedi

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Habertürk TV'de Veyis Ateş’in moderatörlüğünü yaptığı "Türkiye’nin Nabzı" programına konuk oldu.

"Cumhurbaşkanı olunca partimden istifa edeceğim"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Türkiye'de partili bir Cumhurbaşkanı doğru değil." vurgusunda bulunarak "Ben Cumhurbaşkanı olduğumda Memleket Partisi genel başkanlığından istifa edeceğim." dedi.

"Birinizin gülmesini bekledim ama gülmediniz"

İnce'nin gazetecilere dönerek sözlerine "Birinizin gülmesini bekledim ama gülmediniz. Çünkü gülenler sonra kaybediyor ya." ifadesiyle devam etmesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın ile olan söyleşisini akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu şans getiriyor demişti

2019 yerel seçimler öncesinde Buket Aydın'a konuk olan Kılıçdaroğlu büyükşehirleri alacağını ifade etmiş, Aydın ise gülerek tepki göstermişti. Yeniden Buket Aydın'a konuk olan Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce yaşanan diyaloğu hatırlarak Aydın'a "Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum. Güzel gülüşünüz bize şans getirdi" demişti.