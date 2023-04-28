İnce'den Davutoğlu'na: 'Sen daha halanı ikna edemiyorsan...'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Davutoğlu açıklamasında CHP'ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Gençlerin ilgisiyle karşılaşan İnce, ilk defa oy kullanacak gençlerden destek istedi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, Millet İttifakı üyelerine yüklenerek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na oy toplayamadığını söyledi.

İnce, "2 hafta sonra seçim var. Demokrasilerde seçim günü şölen, düğün, bayram günüdür. Devletin uçakları, araçları, hazinenin parası, bütün imkanlarla yarışacaksın, sonra seçimi küçümseyeceksin. Seçim egemenlik hakkının kullanılmasıdır. Milletin özgür iradesidir. Bizim bir otobüsümüz var, 2006 model. Yolda gelirken yine bozuldu. Bize hazine yardımı, belediye imkanı yok. Bir kesim hazineden besleniyor, bir kesim belediyelerden besleniyor. Biz üç yol olarak buradayız" dedi.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz millete bir üçüncü yol sunuyoruz. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diyoruz. CHP listelerine Devalı, Saadetli, Gelecekli 77 kişiyi yerleştirmişler. CHP'lilere yazık. Davutoğlu, açıklamasında CHP'ye oy vermesi için 90 yaşındaki halasını bile ikna edemediğini söylüyor. Babacan tabanını ikna edemediğini belirtiyor. Sen daha halanı ikna edemiyorsan işin bitmiş demektir. Bu işin doğrusu CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin ittifak kurmasıydı. Ancak olmadı. Biz tek başımıza bu millete bir alternatif üretiyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan gidelim diyoruz. Memleket Partisi olarak çok ciddi bir oy alacağımızı görüyoruz."

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