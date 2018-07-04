İnce: Yenildiysen geri çekileceksin
24 Haziran seçimlerinden sonra depremlerin dinmediği CHP'de Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yaşanan 'başkanlık' tartışması her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:28
Erzurum'daki temaslarına devam eden Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yenildiysen geri çekileceksin" diye seslendi.
İnce yaptığı son açıklamada, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.
KAMPANYA BAŞLATACAK
İnce, seçim çalışmalarının ardından çıktığı Türkiye turunun ilk durağı olan Erzurum'da Kılıçdaroğlu ile yedikleri yemeğe ilişkin açıklamalarını sürdürdü. Yemekte konuşulanları neden basınla paylaştığı konusunda bilgi veren İnce, "Genel Başkan'a teklifimi herkes bilsin, milletimiz de duysun diye basınla paylaştım. Perşembe günkü MYK toplantısından çıkacak kararı bilemem" şeklinde konuştu. İnce ayrıca, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez" derken önümüzdeki dönem için 9 Eylül'de gençlik kampanyası başlatacağını açıkladı.
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