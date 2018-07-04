İnce: Yenildiysen geri çekileceksin

Erzurum'daki temaslarına devam eden Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yenildiysen geri çekileceksin" diye seslendi.

İnce yaptığı son açıklamada, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.

KAMPANYA BAŞLATACAK

İnce, seçim çalışmalarının ardından çıktığı Türkiye turunun ilk durağı olan Erzurum'da Kılıçdaroğlu ile yedikleri yemeğe ilişkin açıklamalarını sürdürdü. Yemekte konuşulanları neden basınla paylaştığı konusunda bilgi veren İnce, "Genel Başkan'a teklifimi herkes bilsin, milletimiz de duysun diye basınla paylaştım. Perşembe günkü MYK toplantısından çıkacak kararı bilemem" şeklinde konuştu. İnce ayrıca, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez" derken önümüzdeki dönem için 9 Eylül'de gençlik kampanyası başlatacağını açıkladı.