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İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere yenildi

Halen seçim kazanma hayallerini diri tutmaya çalışan Muharrem İnce, Gazi Mustafa Kemal üzerinden örnek vererek, "Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi." dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:48
İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere yenildi

Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılan CHP’li Muharrem İnce,  Yalova’dan hiçbir şekilde bundan sonra herhangi bir yere aday olmayacağını söyledi.

"Başka yerlere adayım"

İnce, "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Ama şunu unutmayın. Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova’da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bende size bu şekilde yardımcı olacağım." diye konuştu.

"Mustafa Kemal Paşa başta 3 kez yenildi"

Seçimler hakkında tavsiyelerde de bulunan İnce, "Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir’de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak’a 'Orduyu Sakarya’nın doğusuna çek’ dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta." dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:48
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Ordu
  4. Kütahya
  5. Eskişehir
  6. muharrem ince
  7. yerel seçim
  8. CHP
  9. yalova

YORUM YAZ

  • ServetServet40 dk önce
    Sus Muharrem sus konuşma konuştukça batiyorsun sus
  • Oktay arkali Oktay arkali 43 dk önce
    Nekadar makam mevli meraklisisin ince 16 yil yapmisin 2 defa chp genel baskan afayi bir cumhur adayi oldun 3 defa kaybeytin sende icrat yok gozun doymadi yetteeer genclere birak
  • AbdülkadirAbdülkadir45 dk önce
    Orada yenilen Gazi Mustafa Kemal Pasa degil Ismet Inönüdür. Ismet Inönünün maglubiyetlerinden sonra Atatürk bas komutan ilan ediyor ve zafer kazaniyor. Daha adam tarih bile bilmiyor kendi maglubiyetine Pasa'yi alet ediyor. Tarihi hakikatleri carptiracak kadar asagilasan CHP'ye yaziklar olsun!
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