İnce kurultayda seçildi! Katil Esed’le anlaşıp mülteciyi gönderecek
Eski partisi CHP’nin yolunda giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den mülteciler konusuna akla ziyan çözüm.
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen partisinin 1. Olağan Kurultayı’nda konuşan İnce, “Memleket Partisi’nin iktidarında Esed ile oturacağız, anlaşıp Şam’a büyükelçi atayacağız ve Türkiye’dekileri geri göndereceğiz” dedi. Bu arada, Memleket Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı’nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi. İnce, kurultayda oy kullanan 750 delegenin oyunu alarak Genel Başkan oldu. Muharrem İnce, teşekkür konuşmasında, “Biz bu memleketi barıştıracağız, adil bölüşeceğiz, kısır tartışmalara son vereceğiz, devleti devlet yapacağız, haram ile helali ayıracağız. Kuvayımilliye ruhuyla yapacağız” dedi.