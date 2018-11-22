İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesinin saati belli oldu

İHA'nın haberine göre, Muharrem İnce bugün saat 12.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı olmak isteyen Muharrem İnce, parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini belirtmiş, randevu talep etmişti.

İBB adaylığı için sandık kurulmasını isteyen İnce'ye, partisinin olumsuz cevap verdiği, büyükşehir adaylarını Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceğinin söylendiği aktarılmıştı.

Özellikle adaylık ile ilgili genel başkanla görüşmek isteyen İnce, bugün saat 12.00'de, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.