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Siyaset İnce ince götürebilir! CHP ve İP’te yeni panik
Siyaset

İnce ince götürebilir! CHP ve İP’te yeni panik

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:15:00 -
İnce ince götürebilir! CHP ve İP’te yeni panik

CHP ve İYİ Parti’nin küskün tabanının adresi olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, küskün ‘vekillerin’ adresi olmaya da aday.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ikna etmekte başarısız kalan CHP ve ortağı İYİ Parti’yi bu kez 9 Nisan küskünlerini Memleket Partisi’ne kaptırma korkusu sardı. CHP’nin milletvekilli listelerinde DP, SP, Gelecek ve DEVA adaylarına üstlerde yer ayırması dışarıda kalacak ‘sosyal demokrat’ siyasilere şimdiden adres baktırıyor. Bu nedenle CHP’de Muharrem İnce ve Memleket Partisi korkusu yükselişte. Takvim uyarınca seçime katılacak partiler, 9 Nisan’a kadar aday listelerini YSK’ya teslim etmek zorunda. CHP’deki endişelerin benzerini İYİ Parti de hissediyor. Listeler için teşkilatını temayül yoklamasına sokmasına karşın İYİ Parti yönetiminin aday belirlemede merkez yoklamasını esas alacağı ileri sürüldü.

Bu çerçevede temayülde çıkan isimlerin yerine Meral Akşener’e yakın isimlerin liste başlarına koyulması bekleniyor. Böyle bir durumda küskünlerin adaylık tercihi yine Memleket Partisi olacak. Bu nedenle hem CHP hem İYİ Parti’de 9 Nisan öncesi durumlarını netleştirmek isteyen adaylar kulislerini yoğunlaştırdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve ortaklarından yapılan ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekil’ çağrılarına son noktayı koydu. Habertürk televizyonunda soruları cevaplayan İnce, “Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan parti. Ben bunlarla birlikte siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti o iş” dedi.

 

Kaynak: Yeni Şafak
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Yorumlar

memo

ben o partilerde olsam... geçmişime küfreden CEMAL ENGİNYURT UN VEKİL LİSTESİNDE KARAMOLLAOĞLUNUN vekil listesinde olduğunu görsem inanın ak partiye değil vekil gider ırgat olurum

Segezekten

Bu adamlar sahte plakalı araçla gizlice beştepeye gitti,dediler Tam kurultay öncesi,amaç Belli sözcü gazetesi de haber yaptiydi, müthiş disladilar istifasına zorlandı yapan en yakın arkadaşları, EEE şimdi değerlendi, menfaat hem birleştirir hem ayrıştırır, M.incesahsiyetli davranmıştır . Koltuklarını kaybeden millet ittifakına,abd biden açık açık muhalefeti destekliyoruz demişti BAGIMSIZ TÜRKİYE istenmiyor Ayrıca K.K.oglu ""tefeci,, Dediği kesimden 500.000.000 milyar kredi alacağını söyledi Bağımlılık devam etsin..Üstelik tefeciye...bunu görup destekleyen Halkım iyi düşünün
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