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İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Yeni rütbesini Erdoğan takacak

Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Metin Temel Paşa Yaş kararıyla Orgeneralliğe terfi ettirildi. Temel Paşa'nın yeni rütbelerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.

28 Ağustos 2018 Salı 10:54
İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Yeni rütbesini Erdoğan takacak

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği Metin Temel paşa YAŞ kararıyla Orgeneralliğe terfi etti. Süperhaber'de yer alan habere göre Temel'in yeni rütbelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

TÖREN 29 AĞUSTOSTA

Metin Temel ve rütbesi Oramiralliğe yükseltilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yeni rütbeleri 29 ağustos tarihinde gerçekleştirilecek törenle takılacak.

24 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Metin Temel paşa ile ilgili 'Apoletlerini sökeceğim' sözleri büyük tartışma yaratmıştı. CHP'li İnce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan Metin Temel paşayı, 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söylemişti. İnce, “Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:54
  1. Metin Temel Paşa
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Yunus16Yunus1637 dk önce
    BÜYÜK BAŞKAN, MİLLİ KOMUTANLAR. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, GAZİ HALİL PAŞA, GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA, KAZİM KARABEKİR PAŞA, FEVZİ ÇAKMAK PAŞA....LARIN GERÇEK TORUNLARI. AMERİKAN GENERALLERİ ER OLDU CEZAEVİ FARELERİ
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