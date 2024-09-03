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Yaşam İnanması güç! Kırmızı ışık kavgası kavgalı bitti
Yaşam

İnanması güç! Kırmızı ışık kavgası kavgalı bitti

Yeniakit Publisher
2024-09-03 12:58:00 -

Kocaeli'de kırmızı ışıkta araçlarıyla bekleyen kişiler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta araçlarıyla bekleyen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. ile M.D. araçlarıyla kırmızı ışıkta durduğu esnada, henüz bilinmeyen sebeple B.C., S.Y. ve B.Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda B.C., E.C., S.Y. ve B.Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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