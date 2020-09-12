İnanların gür sesi Akit Gazetesi 27 yaşında

Hakkı Bilir İstanbul

Darbecilerden, vesayetçilerden, statükoculardan ve milletin mukaddesatına dil uzatan jakoben yobazlardan her daim hesap soran Akit, sayıları milyonları buluna sessiz kitlenin de sesi oldu. Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü 28 Şubat sürecinde, müminlere sahip çıkan Akit bu uğurda türlü zorluklara da katlandı. Statükocuların açtıkları davalarla boğuşan Akit yine de inandığı değerlerden zerre taviz vermeden yoluna devam etti. 27 yıldır seviyeli ve düzeyli bir yayıncılık anlayışının mümtaz uygulayıcısı olan Akit, bugün yoluna TV ve internet sitesiyle devasa bir medya grubu olarak devam etmekte.