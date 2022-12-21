İnanılmaz talep ortaya çıktı! 10 güne o ülkeden Türkiye'ye akın edecekler

Rusya’da uzun yılbaşı tatilleri için Türkiye’nin en çok tercih edilen destinasyonlar arasında lider olduğu belirtiliyor.

Rusya’da faaliyet gösteren sigorta şirketi VSK tarafından yapılan araştırmaların sonuçları, uzun yılbaşı tatilleri için en popüler yurtdışı destinasyonlarının sırasıyla Türkiye ve Gürcistan olduğunu ortaya çıkardı.

VSK, kış tatili için düzenlenen seyahat sigortası poliçelerinin yüzde 56’sını oluşturan Türkiye’nin yurtdışı tatilleri için tartışmasız lider olduğuna vurgu yaparken, Gürcistan’ın ise tatil sigortası satışlarında yüzde 11 ile ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

GazetemRu’da yer alan habere göre, bu iki ülkeyi her biri yüzde 9’luk paya sahip olan Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

Araştırma sonuçları, genel olarak Rusların en yakın yabancı ülkelere seyahat etmeyi planladığını gösterirken, seyahat sigortası poliçelerinin yüzde 31’ini komşu ülkeleri oluşturduğu belirlendi.

Gürcistan’ın yanı sıra Rusların yüzde 6’sı Ermenistan’a ve yüzde 4’ü Kazakistan’a seyahat etmeyi planlarken, Rus turistlerin yalnızca yüzde 1’i Azerbaycan’ı tercih ediyor.

VSK, Rus turistlerin sadece yüzde 12’sinin yeni yıl tatili için ülke içinde seyahat edeceğini gözlemlerken, Rusların yaklaşık yüzde 11’i tatilleri sırasında aynı anda birkaç ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyor.

Birkaç ülkeyi ziyaret etmeyi planlayanların en yaygın rotaları Gürcistan-Türkiye ve Gürcistan-Ermenistan olurken, uzmanlar, bu durumun otomobil yolculuklarındaki artış nedeniyle meydana geldiğini vurguluyor.