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Gündem İnanılmaz satışlar! İnternetten tarantulaya rekor fiyatlar
Gündem

İnanılmaz satışlar! İnternetten tarantulaya rekor fiyatlar

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 10:53:00 -
İnanılmaz satışlar! İnternetten tarantulaya rekor fiyatlar

Dünyada yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklem bacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 125 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Türkiye'nin her yerine güvenli bir şekilde kargo yapabilirim. Ekstra yanında ufak yaşam alanı ve idare etmelik mikro un kurdu verilecektir. Lütfen gün içinde iletişime geçiniz', 'Toplu alımlarda indirim yapılır', 'Yem yemesinde hiçbir problemi yoktur. Elime almaya cesaret edemediğim için agresif mi, değil mi bilmiyorum. Teraryumdan kaçma gibi huyları yok.

Çok güzel bir canlıdır. Renkleri yerindedir. Fiyata teraryumu da dahildir. Cinsiyetinden tam emin değilim ama yüzde 80 dişi', 'Dişi erkek murinus canlı yoğunluğundan dolayı satılıktır. Nakit olması önceliktir fakat mantıklı takas tekliflerine açığım. Rakamda pazarlık yoktur."

26 BİN 390 LİRA CEZASI VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

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