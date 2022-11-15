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Dünya İnanılmaz rakam! Tam 124 milyar dolar para dağıtacak
Dünya

İnanılmaz rakam! Tam 124 milyar dolar para dağıtacak

Amazon'un kurucusu Amerikalı internet girişimcisi Jeffrey Preston Bezos servetini büyük oranda bağışlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 21:31:00 -
İnanılmaz rakam! Tam 124 milyar dolar para dağıtacak

 

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi Jeffrey Preston Bezos servetini büyük oranda yaşamı boyunca hayırseverlik amaçlarına bağışlamayı planladığını söyledi.

Jeff Bezos, servetinin büyük kısmını iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve toplumsal birleştiricileri desteklemek için kullanmayı planladığını söyledi. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos, yaklaşık 124 milyar dolar değerinde.

Hayır işlerini şirket yönetmeye benzetti

Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi. Bezos’a göre hayır işlerini etkili bir şekilde incelemek ve yönetmek gerekiyor tıpkı Amazon’u kurup işletmek gibi.

Bezos’un yaşamı boyunca şimdiye kadar kabaca 2,5 milyar dolar bağışladığı öne sürülüyor.

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Yorumlar

hun

tabikide rockfeller vakfına bağışladı gates gibi bunlar küresel zındıkanın memurları ,afrikalıya bir bardak su vermezler,

aynen böyle

direk afrika kıtasında git bütününe yakın paranı oralarda hayır yap çünki bütün emperyalist kan emici ülken ve batılıların zenginliği oradan geliyor
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