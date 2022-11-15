İnanılmaz rakam! Tam 124 milyar dolar para dağıtacak

Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak bilinen Amerikalı internet girişimcisi Jeffrey Preston Bezos servetini büyük oranda yaşamı boyunca hayırseverlik amaçlarına bağışlamayı planladığını söyledi.

Jeff Bezos, servetinin büyük kısmını iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve toplumsal birleştiricileri desteklemek için kullanmayı planladığını söyledi. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos, yaklaşık 124 milyar dolar değerinde.

Hayır işlerini şirket yönetmeye benzetti

Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi. Bezos’a göre hayır işlerini etkili bir şekilde incelemek ve yönetmek gerekiyor tıpkı Amazon’u kurup işletmek gibi.

Bezos’un yaşamı boyunca şimdiye kadar kabaca 2,5 milyar dolar bağışladığı öne sürülüyor.