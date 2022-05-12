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Gündem İnanılmaz olay! Kayıp kedisini ararken bakın ne buldu
Gündem

İnanılmaz olay! Kayıp kedisini ararken bakın ne buldu

Samsun'da bir kişi kayıp olan yavru kedisini ararken evlerin arasındaki baraka yanına saklanmış, el yapımı bomba buldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 13:46:00 -
İnanılmaz olay! Kayıp kedisini ararken bakın ne buldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı bomba olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.

Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatıldı.

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