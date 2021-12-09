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Teknoloji İnanılmaz keşif! Bilim insanları duyurdu
Teknoloji

İnanılmaz keşif! Bilim insanları duyurdu

Bilim insanları, ismini GJ 367b koydukları yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı. Yüzeyinin lav okyanusları ile kaplı olduğu belirtilen GJ 367b'nin, dünyadan 30 ışıkyılı uzaklıkta olduğu bildirildi. Gezegenin saf demir kadar yoğun olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 20:17:00 -
İnanılmaz keşif! Bilim insanları duyurdu

Bilim insanları yeni bir gezegen keşfetti. Yapılan incelemelerde gezenin yüzeyini kaplayan lav okyanusları olduğu belirtildi. Gezegene GJ 367b adı verilirken dünyadan yaklaşık 30 ışıkyılı uzaklıkta olduğu açıklandı.

GJ 367b, dünyanın tam olarak dörtte üçü büyüklüğünde. Merkür'den daha büyük olan gezegenin Mars'a göre ise daha küçük olduğu söylendi. Gezegenin saf demir kadar yoğun olduğu belirtiyor. Bu ötegezegeni en ilginç kılan şey Merkür'ün daha aşırı bir versiyonu olduğuna inanmaları... Bu, dünyanın geri kalanının erimiş lav okyanuslarıyla kaplı olduğu, çoğunlukla metalik bir çekirdek olacağı anlamına geliyor.

Sekiz saatlik yörüngesi var

Bilim insanları, GJ 367 adlı küçük bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen cehennem gezegenini keşfettiler. Yıldız çok küçük olduğu için gezegeni tespit etmeyi çok daha kolay hale getirdi. NASA Exoplanet Bilim Enstitüsü'nden bilim insanı Astrofizikçi Jesse Christiansen Caltech GJ 367b'nin yörüngesini tamamlamasının sekiz saatten az sürdüğünü keşfetti. Christiansen, bunun bilim insanlarının gezegen hakkında daha fazla şey keşfetmesi için başka bir fırsat olabileceğini söylüyor. Bu, gezegenin yüzeyinin nasıl olacağına dair daha iyi bir fikir içerebilir.

Demiri buharlaştıracak kadar yüksek sıcaklıkta

Şu anda cehennem gezegeni hakkında bildiklerimiz TESS'ten toplanan verilere dayanıyor. Fakat bu bilgiyi kullanan bilim insanları, gezegenin demiri buharlaştıracak kadar yüksek sıcaklıklara ulaştığına inanıyor. Bu nedenle, mantonun eridiği bir demir çekirdekli gezegen olduğuna inanıyorlar. Ayrıca, ötegezegenin yörüngesinin bazı dış etkilerden kaynaklandığına inanıyorlar. Ne yazık ki, bu etki gücü şu anda bilinmemektedir. Bilim insanları, cüce yıldızın ve yörüngesindeki cehennem gezegeninin etrafındaki sistemin daha derinlerine inmeyi umuyor. Başka bir gezegenin GJ 367b'yi şu anki yörüngesine girmeye zorlayıp zorlamadığını keşfetmeyi umuyor.

Kaynak: star.com.tr

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