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Yerel İnanılmaz... Evden 8 ton çöp çıktı!
Yerel

İnanılmaz... Evden 8 ton çöp çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:58:00 -
İnanılmaz... Evden 8 ton çöp çıktı!

Nilüfer’in Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir evden 8 ton çöp çıkarıldı.

Nilüfer Belediyesi’ne gelen bir talep doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zabıta ve polis eşliğinde Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde belirtilen adrese gitti. Ekipler, savcılık izni alındıktan sonra girdikleri dubleks evde, çöp yığınlarıyla karşılaştı.

 

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan ekipler, evi temizlemeye başladı. Ev sahibinin yalnız yaşadığı öğrenilen evde ekipler, kağıt, plastik, hurda ev aletleri gibi birçok malzemeden oluşan tonlarca çöpü topladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Ekipler, bir apartman dairesinden topladıkları 8 ton çöpü, Hamitler’deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na götürdü. 8 ton çöpün tahliye edildiği ev, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri

Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek, sahibinin yakınlarına tekrar teslim edildi.

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