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İnanılmaz değişim! Askere gidebilmek için 10 ayda 100 kilo verdi

Askere gidebilmek için kendine söz veren Arif Düzcan, düzenli spor ve diyetle 10 ayda 100 kilo vererek, asker oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 09:58
İnanılmaz değişim! Askere gidebilmek için 10 ayda 100 kilo verdi

Sakarya Akyazı'da yaşayan Arif Düzcan (22) geçtiğimiz yıl askere gitmek istedi. Ancak 180 kilo olunca kışlaya giremedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlerin sağlığı için getirdiği sınırların dışında kalan Arif, pes etmedi ve bir karar verdi: "Kilo vereceğim!" 

Azim ve hırsla, hem diyet hem de spor yapıp 80 kiloya indi. Tam 10 ayda 100 kilo verdi. Ardından çakı gibi asker olup tezkeresini aldı. Düzcan, "Kendime 'Zayıflayacağım ve askere gideceğim' diye söz verdim. Benden mutlusu yok" diye konuştu.

Kaynak: Posta 

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:58
  1. Sakarya
  2. Askerlik
  3. diyet
  4. Kilo
  5. rejim
  6. SPOR

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