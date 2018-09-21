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İnanılmaz… 10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, kendisini döverek küfür ettiğini öne sürdüğü komşusu Ali Genç'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Genç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

21 Eylül 2018 Cuma 06:29
İnanılmaz… 10 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu vurdu

Karataş Yolu Caddesi'nde M.F. K. (10) ile komşusu Ali G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden M.F.K, yanına aldığı pompalı tüfekle Ali G'nin bulunduğu yere gelerek ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı. Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ali Genç, ameliyata alındığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 06:29
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  2. yüerğir
  3. silahlı aldırı
  4. komuşu

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