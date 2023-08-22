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Dünya İnanılır gibi değil! Teleferik 274 metrede asılı kaldı
Dünya

İnanılır gibi değil! Teleferik 274 metrede asılı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 12:26:00 -

Pakistan’da 8 kişiyi taşıyan teleferik 274 metre yükseklikte asılı kaldı.

Pakistan’ın Battagram şehrinde 6’sı çocuk 8 kişi teleferiğin kablosunun kopması sonucu 274 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir teleferik gökyüzünde asılı kaldı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, “Battagram’da yaklaşık 274 metre yükseklikte bir teleferiğin kablosunun kopması sonucu 6’sı çocuk 8 kişi mahsur kaldı” ifadeleri kullanılırken kurtarma operasyonlarına katılan İl Afet Yönetim Otoritesi’ne (PDMA) koordinasyon desteği sağlandığı belirtildi. Bölgeye ordu helikopteri sevk edildi.

“Bu bölgede 150 çocuk teleferikle okula geliyor” diyen görgü tanığı öğretmen Zafar İkbal, teleferiğin 2 kablosunun havada koptuğunu ifade etti.

Pakistan’ın geçici Başbakanı Anwaarul Hak Kakar olayı endişe verici olarak tanımlarken, “Yetkililere bu tür özel teleferiklerin çalıştırılmasının ya da kullanılmasının güvenli olup olmadığı konusunda güvenlik denetimlerinin yapılması talimatını verdim” dedi.

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