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Yaşam İnanılır gibi değil! Oy kullanırken gözaltına alındı
Yaşam

İnanılır gibi değil! Oy kullanırken gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:22:00 -
İnanılır gibi değil! Oy kullanırken gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da bir kişi ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı.

Afyonkarahisar'da başkasının yerine oy kullanmaya çalışan bir şahıs, müşahitler tarafından yakalandı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Ali Çağlar Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oy kullanmak için okula gelen H.Ö. isimli şahıs görevlilere ağabeyi V.Ö.’nün kimliğini vererek oy kullanmak istedi. Bu sırada durumu fark eden görevliler, şahısla tartışmaya başladı. Ardından okuldaki görevli polisleri çağıran müşahitler şahıs hakkında tutanak tutarak şüpheli şahsı polise teslim etti. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini ‘yanlış kimlik verdim’ diyerek savundu.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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