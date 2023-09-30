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Yaşam İnanılır gibi değil! İtfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada
Yaşam

İnanılır gibi değil! İtfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-30 22:43:00 -

İstanbul'da yangında giden itfaiyeye yol vermeyen araç böyle görüntülendi.

İstanbul'da bir aracın yangına giden itfaiyeye yol vermediği anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yangına gitmeye çalışan ekipler yolun açılması için sirenleri açtı. İtfaiye aracının önünde bulunan araç sürücüsü ise siren, selektör ve sözlü ikazlara aldırış etmeyerek yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, İtfaiye ekiplerinden birinin anons ile "sağa yanaş itfaiye aracına yol ver" dediği duyulurken aracın ısrarla yol vermediği görüldü.

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