İnandık Barajı ekonomiye güç katacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandık Barajı inşaatında incelemede bulundu.
Yıldız, gövde dolgu çalışmaları devam eden barajın temelden yüksekliğinin 63 metre; su depolama kapasitesinin ise 31.10 milyon metreküp olduğunu söyledi. Yıldız, “Yerköy İnandık Barajı’nın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.