  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Toplumda yeri olmayan eşcinsel azgınlar değerlerimizi hedef almaya devam ediyor: Sokaklar bitti türbelere musallat oldular!

İstanbul için yeni koronavirüs kararı

Verdikleri oy yüzünden üzerlerine kapıyı kilitlediler, bir kadın fenalık geçirdi! CHP'de şok kavga

Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! Yunan bakana tepki: "Ben böyle bir şey görmedim"

ABD uçağı sınıra yaklaştı! Rus savaş uçağından engelleme

HDP'den Kobani olayları kitapçığı: Sırtını terör örgütlerine yaslayanları akıl dışı söylemlerle savundular!

Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni safha

Müzayede evine Hitler tepkisi: Bugün yaşıyor olsaydı...

Anketçi isim sonuçları açıkladı: Bu iki gruba ulaşan seçimi kazanır
Ekonomi İnandık Barajı ekonomiye güç katacak
Ekonomi

İnandık Barajı ekonomiye güç katacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandık Barajı inşaatında incelemede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:19:00 -
İnandık Barajı ekonomiye güç katacak

Yıldız, gövde dolgu çalışmaları devam eden barajın temelden yüksekliğinin 63 metre; su depolama kapasitesinin ise 31.10 milyon metreküp olduğunu söyledi. Yıldız, “Yerköy İnandık Barajı’nın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası

Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri merak ederken, sarı metalle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vefat sayıları yine üzücü seviyede!

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a ilerliyor
Ekonomi

Türkiye'nin müthiş doğal gaz hamlesi! Hatay'a ilerliyor

Türkiye'nin ilk LNG depolama ve gazlaştırma gemisi "Ertuğrul Gazi"nin salı günü Hatay'a ulaşması bekleniyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay