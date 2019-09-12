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İnananların yüz akı Akit 27. Yılında! Zalimin karşısında mazlumun yanında

27 yıllık serüveninde 312 general davası ile sindirilmeye çalışılan, BÇG ve CÇG eylem planları ile ekonomik linçe tabi tutulup, baskı ve dağıtım araçlarının kundaklanması hedeflenen, defalarca baskına uğrayıp çeşitli tehditlere maruz kalan Vakit/Akit, Allah’ın yardımı ve okurlarının dualarıyla yoluna devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:23
İnananların yüz akı Akit 27. Yılında! Zalimin karşısında mazlumun yanında

 Haber Merkezi 

Müslümanların sistematik işkencelere maruz bırakıldığı bir dönemde kurulan Yeni Akit Gazetesi, 27. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor. Akit Medya Grubu’nun kırılmaz kalemi görevini ifa eden, milletin yanında yer alan ve inananların gür sesi olan Akit, Türk basın tarihindeki mümtaz yerini korumaya devam ediyor.

Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Akit, 27. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyor. Aksaray’daki küçük bir nalbur dükkanında başlayan yayın serüveninde Hakk, halk ve hakikat düşmanlarının türlü saldırı, baskı ve şantajlarına maruz kalan Akit; eğilmedi, bükülmedi, ‘gelene hocam gidene paşam’ demedi. Bünyesinde gazete, televizyon, internet sitesi ve ajans barındıran bir ‘medya grubu’ haline gelerek Allah’ın izni, inayeti ve keremiyle bugünlere ulaştı.

Gurur dolu 27 yıl

Akit çıktığı 12 Eylül 1993’te “inananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi” olmayı taahhüt ederek “Bismillah” deyip yayın hayatına başladı. Bugün 27 yılı geride bırakırken, Akit’in ilkeli, dürüst ve cesur çizgisiyle Türk basınında önemli bir marka olmayı başardı. Çetrefilli bu yolda yayın çizgisini değiştirmeden yoluna devam eden Akit kadrosu, zorlu yürüyüşte bedel ödemekten de hiç çekinmedi. 312 General Davası olmak üzere bin 800’ü aşkın davaya muhatap olan Akit, sindirilmeye çalışıldığı yargı karşısında eğilip bükülmedi. Rahmetli Hasan Karakaya’nın “Akit benim birinci evim”, rahmetli Abdurrahim Karakoç’un “Akit’ten başka bir gazete beni taşıyamaz” ifadeleri,Abdurrahman Dilipak’ın 27 yıldır kesintisiz yazarak köşesini hiç boş bırakmayışı, Yalçın Turgut ve Kemal Güler’in 27 yıldır çizgilerini aksatmadan sürdürmeleri, yayın kurulu, sayfa sekreterleri, editörler, haber merkezi ve Ankara bürosunun çalışmaları Akit’in tam bir aile anlayışıyla çalıştığını ortaya koydu.

Milli iradenin sesi oldu

Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Akit, 27 yıllık mücadelesi boyunca defalarca bombalandı, kalaşnikofla tarandı. Büyük zorluklara rağmen çizgisini kararlılıkla devam ettiren gazetemiz, özellikle 28 Şubat sürecinde büyük baskılara maruz kaldı. Milletin seçtiği Refah-Yol iktidarını postmodern askeri darbe ile deviren cuntacılara karşı amansız mücadele veren milli iradenin sesi Akit’i çalışamaz duruma getirmek için legal ve illegal raporlar hazırlandı. Terör örgütleri ve marjinal grupların oynadıkları sinsi planları bir bir bozan Akit, ufak bir nalbur dükkanında başladığı yolculuğunu ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Mustafa Karahasanoğlu önderliğinde, güçlü yazar kadrosu, deneyimli yazı işleri ekibi ve cesur muhabirleriyle Türkiye’nin nabzını tutmaya devam eden Akit, bünyesinde bulundurduğu gazete, televizyon, internet sitesi ve ajansıyla bir dev ‘medya grubu’ olarak her gün milyonlara hitap ediyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:23
  1. Aksaray
  2. Ankara
  3. Müslümanlar
  4. 12 Eylül 1993
  5. Akit
  6. Bismillah
  7. Rahmetli Hasan Karakaya
  8. Abdurrahman Dilipak
  9. sayfa sekreterleri
  10. editörler
  11. Milli irade
  12. Refah-Yol iktidarı
  13. Mustafa Karahasanoğlu
  14. Yeni Akit Gazetesi

YORUM YAZ

  • 28 şubat zorbalığına tek başına direnen kahraman 28 şubat zorbalığına tek başına direnen kahraman 23 dk önce
    Baskıcı zorba kökten kemalist laikçi yobaz bağnaz ların tüm kumpaslarına rağmen direndi ve kazandı.. Varol cesur yürekli gazete....
  • KızgınKızgın31 dk önce
    Ara sıra hataların olsada iyiki varsın akit
  • MülayimMülayim36 dk önce
    Rabbim doğruyu haykıranların her daim yanında ve yardımcısı olsun. Akit ailesini genel olarak böyle bildim çocukluğumdan beri. Fatin Dağıstanlı ve İsmail Öz isimli kişiler tv'de olmasa daha iyi olur. Yanlışa yanlış demeyen, demek istemeyen, konukları tahkir eden, kışkırtan, yaftalayan şahısların böylesine köklü ve inançlı yayın kuruluşunda işi olmaması lazım. Dostane bir tasviye...
  • BaslikBaslik43 dk önce
    Çok iddialı.. işin asli öyle değil.. menfaatin ve tarafgirligin yanında olacakti

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