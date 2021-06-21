İnan Kıraç'tan görülmemiş vefasızlık!

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu. Korkmaz, Veyis Ateş ile görüştükten sonra baskılara dayanamayarak İnan Kıraç'tan aldığı hisseleri ve 40 milyon doları geri iade ettiğini ileri sürdü. CHP yandaşı Sözcü'nün yazarı Deniz Zeyrek, gözaltına alınmadan önce Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı görüşmeyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Zeyrek, Kıraça Holding’in patronu İnan Kıraç’ın Korkmaz'dan Kıraça Holding ve Karsan Otomotiv'in hisselerini alabilmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdığını ileri sürdü.

Zeyrek ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da olaya dahil olarak, haksız yere talep edilen 40 milyon dolardan vazgeçmesi için Korkmaz'a baskı yaptığını söyledi.

Yazısında Bakan Süleyman Soylu ve Başkan Erdoğan'ı suçlayan Zeyrek, Kıraç'ın parasına çökmeye çalışan Korkmaz'a "yaptığın yanlıştı" diyen insanları açıkça hedef gösterdi.

Korkmaz'ı adeta aklayarak, ses kaydının tamamının yayınlanmamasına da gerekçe üreten Zeyrek, Veyis Ateş ile ilgili ses kaydının geri kalanında geçen bir ismin duyulmasını istemediği için kaydın tamamını yayınlamadığını iddia etti.

Deniz Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"SBK Holding, Naum kardeşlerin şirketini (Silcolux) satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45, Karsan Otomotiv'in yüzde 26.5 hissedarı olmuş. Kıraça Holding patronu İnan Kıraç, bu durumdan kurtulmak için Silcolux'taki Kıraça ve Karsan hisselerini geri almak istemiş.

Ancak Korkmaz, alış fiyatını (78 milyon dolar) gerekçe gösterip 80 milyon talep etmiş. Kıraç ise gerçek değeri 40 milyon diyerek yarısını teklif etmiş. Sorun çözülemeyince konu, Kıraç tarafından bir mektupla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilmiş ve Erdoğan'ın desteği istenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu alıp almadığını, aldıysa ne yaptığını öğrenemedim.

Ancak o mektuptan sonra, mektubun yazılmasına da yardımcı olan bir grup devreye girmiş. Korkmaz'dan aradaki fark olan 40 milyon dolardan vazgeçmesini talep etmiş. Ekipte Veyis Ateş dışında isimler de varmış. Veyis Ateş, Süleyman Soylu ve Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü açıkladı.

Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, 10 Haziran'daki yazısında Kıraç'ın avukatı Levent Göktaş'ın “Uzlaştık, 15 Ocak'ta hisseleri aldık” açıklamasını aktarmıştı. Arada 8 gün var. Sezgin Baran Korkmaz'a, “Veyis Ateş'le görüştükten sonra hisseleri verdiniz mi” dedim. “O gün vermedim ama o hafta baskıya dayanamayıp verdim” karşılığını verdi."

Öte yandan Deniz Zeyrek'in Süleyman Soylu'yu sanki haksız kazanç amaçlı bir iş yapıyormuş gibi göstermesi büyük tepkiyle karşılanırken şirketine çökülmek istenen, İçişleri Bakanı sayesinde ortaklığı elinde kalan İnan Kıraç'ın duruma sessiz kalması dikkat çekti.

Kendisine sahip çıkıp parasını kurtaranlara sırt çeviren İnan Kıraç'ın bu vefasızlığı büyük tepkiyle karşılandı.