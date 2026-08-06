İmzayı attı, taraftarı selamladı! Tribünler Salah için doldu taştı

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birine Papara Park’ta görkemli bir törenle imza attı. Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bordo-mavili kulüple 2 yıllık anlaşmaya varan Muhamed Salah, binlerce taraftarın önünde sahaya çıktı ve tribünleri selamladı.

Papara Park’ta Salah coşkusu

Mısırlı yıldızın imza töreni için Papara Park tribünleri saatler öncesinden dolmaya başladı. Bordo-mavili taraftarlar, Salah’ı karşılamak için stadyumda coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Törende meşaleler yakıldı, tribünlerden tezahüratlar yükseldi. Bazı taraftarların horon oynayarak yıldız futbolcuyu beklemesi de gecenin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Başkanla birlikte sahaya çıktı

Muhamed Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte sahaya çıktı. Tribünleri selamlayan Mısırlı futbolcu, taraftarların yoğun ilgisine karşılık verdi.

Salah, kendisini Trabzonspor’a bağlayan imzayı attıktan sonra yeniden tribünlere yönelerek bordo-mavili taraftarı selamladı.

Salah’tan ilk mesaj

Muhamed Salah, imza töreninde “Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim, böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum” dedi.