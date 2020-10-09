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Teknoloji İmzalar atıldı! ASELSAN bir ülkeye daha satış yapıyor
Teknoloji

İmzalar atıldı! ASELSAN bir ülkeye daha satış yapıyor

Son dönemde savunma sanayiinde yaptığı hamlelerle dünyanın dikkatini çeken ASELSAN, Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi ihracatıyla ilgili Endonezya ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:53:00 -
İmzalar atıldı! ASELSAN bir ülkeye daha satış yapıyor

Konuyla ilgili olarak ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, “Endonezya sahilleri, ASELSAN Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemleri ile korunacak. ASELSAN, Endonezya’nın deniz platformu kullanımına yönelik yeni bir satış sözleşmesi imzaladı.” ifadelerine yer verildi. ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, 30mm MUHAFIZ Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi’nin fotoğrafına yer verildi. 

MUHAFIZ sistemi

ASELSAN tarafından geliştirilen ​​​​​​MUHAFIZ Sistemi; Termal Kamera, TV Kamera ve Lazer Mesafe Ölçme cihazı takılabilen, silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapıya sahip bir stabilize silah sistemidir.

MUHAFIZ sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini sağlamaktadır.

Optik görüş ve silah nişan hattının, sistemin monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmeden hedef üzerinde kalabilmesi için, taret stabilize edilmiştir. Ayrıca MUHAFIZ Sistemi tareti üzerine monte edilmiş, yan ve yükseliş eksenlerinde taretten bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici’ye (HSY) sahiptir. HSY sayesin de, uzak mesafelere atış esnasında silaha uygulanan balistik düzeltme esnasında dahi elektro-optik birimlerin hedef üzerinde kalması sağlanarak etkin vuruş yapılması mümkün kılınmaktadır.

MUHAFIZ Sisteminde silah olarak çift yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahip 30mm Mk44 Bushmaster-II topu kullanılmakta, değişik görev ihtiyaçları için farklı mühimmatlar yüklenebilmektedir.

MUHAFIZ Sistemi, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hız ve rotasını hesaplamakta, meteoroljik koşullar, mühimmat tipi ve hedef mesafe bilgilerini dahil ederek atış sırasında otomatik balistik düzeltme uygulamaktadır.

Kaynak: Savunmasanayist

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