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"İmtiyaz değil, adalet istiyoruz"

- MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu: "(Beşiktaş maçının Kayseri'ye alınması) Taraftarlarımızın gösterdiği tepkiyi anlayışla karşılamaktayız"- "Kararın meşru zeminde izahı yoktur"- "Görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edilerek maçı oynama kararı alınmıştır"

29 Kasım 2018 Perşembe 12:30
"İmtiyaz değil, adalet istiyoruz"


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasındaki Beşiktaş maçının oynanacağı şehri değiştirmesine ilişkin sarı-lacivertli taraftarların tepkilerini anlayışla karşıladıklarını bildirdi.

Başkent kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Taraftarımızın özellikle sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiyi, 'maça çıkmamalıydık' yönündeki görüşlerini, haksız uygulama ile ilgili kızgınlıklarını anlayışla karşılamaktayız." denildi.

Yönetim Kurulu'nun yaşanan süreçte ivedilikle toplanarak konuyu tüm yönleriyle değerlendirdiğine ve maça çıkılmaması durumunda karşılaşılacak yaptırımların tartışıldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Camiamızın ve kulübümüzün çok daha büyük zararlar görmemesi için bize verilen görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edilerek maçı oynama kararı alınmıştır. Ekonomik zorluklarla mücadele eden kulübümüzün bu durumlarla karşılaşmasının işleri daha da kötüye götürebileceği değerlendirilmiştir. Türk futbol tarihinde eşine rastlanmayan bir şekilde evimizde oynayacağımız karşılaşmanın maçın oynanacağı güne neredeyse bir günden az bir süre kala yerinin değiştirilmesi ve bir başka şehirde oynanmasına karar verilmesinin meşru zeminde izahı yoktur. Sezon başından beri VAR uygulaması konusunda yaşadığımız mağduriyetleri de yetkililere hatırlatarak bir kez daha yüksek sesle 'İmtiyaz değil, adalet istiyoruz.' diyoruz ve TFF’yi kulübümüze karşı daha dikkatli ve adil olmaya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:30
  1. 13. hafta
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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