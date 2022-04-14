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Dünya İmran Han'dan kritik çağrı
Dünya

İmran Han'dan kritik çağrı

Aldığı güvensizlik oyuyla başbakanlıktan düşürülen İmran Han, Peşaver'de düzenlediği mitingde erken seçim için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 02:15:00 -
İmran Han'dan kritik çağrı

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi.

Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi.

Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.

Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.

PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

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