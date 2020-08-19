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Dünya İmran Han'dan 'İsrail' resti! "Filistinliler haklarına kavuşmadan asla tanımıyoruz"
Dünya

İmran Han'dan 'İsrail' resti! "Filistinliler haklarına kavuşmadan asla tanımıyoruz"

İsrail- Filistin meselesinin çözümüne ilişkin konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han "İsrail'e karşı duruşumuz nettir” dedi. Filistin halkının haklarını almadan ülke olarak İsrail’i tanımayacaklarını belirten Han, bunun da sadece iki devletli çözümle sağlanabileceğine vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:27:00 -
İmran Han'dan 'İsrail' resti! "Filistinliler haklarına kavuşmadan asla tanımıyoruz"

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında atılan normalleşme adımları tüm İslam dünyasında tepkiyle karşılanırken Türkiye’ye destek veren ülkelerden Pakistan’dan konuya ilişkin önemli açıklama geldi.

Göreve gelişinin ikinci senesinde bir televizyon kanalına röportaj veren Pakistan Başbakanı İmran Han,  BAE ve İsrail arasında alınan ‘ilişkileri normalleştirme’ kararına dair konuştu.

Ülke olarak İsrail'i resmi olarak tanıma girişiminde bulunmayacaklarının altını çizen Han, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Filistin davasına olan desteğini hatırlattı.

İki devletli çözüm vurgusu

Filistin halkına olan desteğe devam edeceklerini belirten Han "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

madenci

dava adamları.
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