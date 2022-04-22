İmran Han'dan bu sefer çok sert tehdit! 'Erken seçim olmazsa başkente...'
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han Lahore şehrinde düzenlediği mitingde erken seçim çağrısını yineleyerek destekçilerine "hazır olun" çağrısında bulundu.
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han Lahore şehrinde düzenlediği mitingde erken seçim çağrısını yineleyerek destekçilerine "hazır olun" çağrısında bulundu.
Mecliste yapılan güven oylaması sonucu görevden düşürülen eski başbakan İmran Han Lahor'daki mitinginde tek çözümün erken seçime gitmek olduğunu savundu.
ABD'ye yönelik dikkat çekici suçlamalarına devam eden İmran Han, görevden düşürülmesinin bir "komplo" olduğunu söyledi.
Han, erken seçim talebinin kabul edilmemesi durumunda destekçilerinden başkent İslamabad'a gitmek için hazır olmalarını istedi.
Pakistan Meclisi'nde 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında İmran Han hükümeti 174 "hayır" oyu alarak düşmüştü.
Han sonrasında ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif 11 Nisan'da Meclis'te gerçekleştirilen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak Pakistan'ın yeni başbakanı seçilmişti.