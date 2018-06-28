İmparator'dan flaş Tarık Çamdal kararı

Galatasaray'da uzun süredir kadroya bile giremeyen Tarık Çamdal'ın geleceği de merak ediliyor. 7 Temmuz'da sezon başı hazırlık kampı için İsviçre'ye gidecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim de bu süreye kadar kadroda düşünmediği oyuncularla görüşecek.



Bugüne kadar ayrılık için ikna edilemeyen ve defalarca kadro dışı kalmasına karşın Galatasaray'dan ayrılmayan Tarık Çamdal ile bu kez Fatih Terim görüşecek.



Bugüne kadar yöneticilerin yaptığı görüşmeler, menajeri ile olan temaslarda sonuç alamayan Galatasaray'da devreye şimdi Terim girecek. Fatih Terim, Tarık Çamdal ile ayrılması için önemli bir görüşme yapıp ikna etmeye çalışacak.