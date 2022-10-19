İmkânsızı yenmek için sahadalar

Ağustos ayında ilk çalışmalarına başlayan ve 2023 Berlin’de Türkiye’yi temsil etmek üzere hazırlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol takımları, bu defa Edremit’te bir araya geldi. Basketbol takımının antrenmanı Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Edremit Spor Salonu’nda yapıldı. Antrenmanın sonunda ise kıyasıya rekabetin yaşandığı bir antrenman maçı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 ayda büyük bir gelişim kaydeden Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol takımları, gelişim kamplarında becerilerini iyileştirerek özel olimpiyatlar kuralları çerçevesinde eğitim almaya devam ediyorlar. Mobilsen Özgürsün mottosuyla herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bu alanda birçok programa destek veren Toyota, bu işbirliğiyle herkesi hareket etmeye ve spordan ilham alarak hayata katılmaya teşvik ediyor. BÜYÜK MAÇA GERI SAYIM BAŞLADI Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol takımları, Toyota’nın katkılarıyla birlikte “100 gün” sloganını kullanarak imkânsızı yenmek için hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor. Toyota’nın desteğiyle birlikte kapsamlı bir hazırlık yapan özel sporcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, gerçekleştirilen turnuvalarda imkânsızı nasıl başardıklarını sergileyecekler. Edremit antrenmanı ise, bu büyük maça 60 gün kala gerçekleştirildi.