“İmkanı yok dolar 50 olacak durduramazlar’ diyordu! Fırıldak Selçuk Geçer kıvırmaya başladı
Çizdiği felaket senaryolarıyla halka korku pompalayıp piyasaları manipüle eden isimlerden Selçuk Geçer, kıvırmaya başladı.
Geçer Youtube yayınında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Dolar/TL kurunun 50 liraya yükseleceğini söyleyip, felaket tellallığı yapan Geçer, şimdi de dolarda düşüş yaşanacağını ifade etti.
Kıvırma gerekçesi de bu!
Selçuk Geçer, servis ettiği videoda, “Dolar çok pis çakılacak” başlığını kullandı.
Dolar/TL kurunun yükseleceği şeklindeki sözlerinden geri dönen Geçer, buna gerekçe olarak da "şirketlerin dolarla borçlandığı, şirketlere doların yükselmeyeceği konusunda sözler verildiği" yalanını gösterdi.
Sözlerinin devamında şirketlere seslenen Geçer, piyasayı manipüle etme çabasını sürdürdü: “Dövizle borç alıyorsunuz yarın öbür gün battığınızda Sakın ama sakın çıkıp da ağlamayın”
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