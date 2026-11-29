Peki hangi ülkeler bugüne kadar IMF'den kredi kullanmadı ya da herhangi bir borç yükümlülüğü taşımıyor? İşte IMF'ye hiç borcu olmayan ülkeler...

IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAYAN ÜLKELER AÇIKLANDI

Küresel ekonomide finansman ihtiyacının arttığı ve birçok ülkenin uluslararası kuruluşlardan kredi kullandığı bir dönemde, IMF'nin yayımladığı 2026 verileri dikkat çekti. Açıklanan güncel listeyle birlikte IMF'ye hiçbir borcu bulunmayan ülkeler de netlik kazandı.

2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİ DE GÜNCELLENDİ!

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.

İŞTE IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAMIŞ ÜLKELER!

KUZEY KORE

Dışa kapalı yönetim modeli nedeniyle IMF'ye üye olmadı.

SUUDİ ARABİSTAN

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biridir; devasa Ulusal Varlık Fonu'na sahiptir.

İSVİÇRE

Küresel finans merkezi ve devasa altın/döviz rezervleriyle borç alan değil, alanlara borç veren konumundadır.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

Yüksek ticaret ve enerji gelirleri sayesinde IMF'ye borçlanma ihtiyacı duymadı.

BRUNEI

Düşük nüfusu ve yüksek hidrokarbon (petrol/gaz) gelirleri sayesinde dış borç almaz.

KATAR

Zengin doğalgaz ve petrol rezervleri sayesinde kendi bütçesini rahatça finanse eder.

KÜBA

1964 yılında kendi isteğiyle üyelikten ayrıldı ve sosyalist ekonomi modelini benimsedi.

MONAKO

Yüksek turizm ve finans gelirleri olan, Fransa ile özel anlaşmalara sahip bir mikro devlettir.

NORVEÇ

Petrol gelirlerini topladığı trilyon dolarlık Varlık Fonu sayesinde kriz anlarında kendi öz kaynaklarına başvurur.

SİNGAPUR

Sürekli verdiğ cari fazla, küresel ticaret ağları ve devasa devlet fonları (Temasek vb.) ile fon kullanmaz.

BOTSVANA | Afrika ülkesi

Zengin elmas ve maden gelirlerini disiplinli ve sıkı bir maliye politikasıyla yönetti.

ERİTRE | Afrika ülkesi

Kendi kendine yetme prensibiyle Batı merkezli uluslararası finans kuruluşlarından uzak durdu.

LİBYA | Afrika ülkesi

Devasa petrol rezervleri ve gelirleri sayesinde dış finansmana ihtiyaç duymadı.