IMF'nin giremediği 13 ülke açıklandı!
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IMF'den hiç borç almayan ülkeler açıklandı! 2026 yılına ait güncel verilerle IMF'ye hiçbir borcu bulunmayan ülkeler belli oldu.
Peki hangi ülkeler bugüne kadar IMF'den kredi kullanmadı ya da herhangi bir borç yükümlülüğü taşımıyor? İşte IMF'ye hiç borcu olmayan ülkeler...
IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAYAN ÜLKELER AÇIKLANDI
Küresel ekonomide finansman ihtiyacının arttığı ve birçok ülkenin uluslararası kuruluşlardan kredi kullandığı bir dönemde, IMF'nin yayımladığı 2026 verileri dikkat çekti. Açıklanan güncel listeyle birlikte IMF'ye hiçbir borcu bulunmayan ülkeler de netlik kazandı.
2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİ DE GÜNCELLENDİ!
Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.
İŞTE IMF'DEN HİÇ BORÇ ALMAMIŞ ÜLKELER!
KUZEY KORE
Dışa kapalı yönetim modeli nedeniyle IMF'ye üye olmadı.
SUUDİ ARABİSTAN
Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biridir; devasa Ulusal Varlık Fonu'na sahiptir.
İSVİÇRE
Küresel finans merkezi ve devasa altın/döviz rezervleriyle borç alan değil, alanlara borç veren konumundadır.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
Yüksek ticaret ve enerji gelirleri sayesinde IMF'ye borçlanma ihtiyacı duymadı.
BRUNEI
Düşük nüfusu ve yüksek hidrokarbon (petrol/gaz) gelirleri sayesinde dış borç almaz.
KATAR
Zengin doğalgaz ve petrol rezervleri sayesinde kendi bütçesini rahatça finanse eder.
KÜBA
1964 yılında kendi isteğiyle üyelikten ayrıldı ve sosyalist ekonomi modelini benimsedi.
MONAKO
Yüksek turizm ve finans gelirleri olan, Fransa ile özel anlaşmalara sahip bir mikro devlettir.
NORVEÇ
Petrol gelirlerini topladığı trilyon dolarlık Varlık Fonu sayesinde kriz anlarında kendi öz kaynaklarına başvurur.
SİNGAPUR
Sürekli verdiğ cari fazla, küresel ticaret ağları ve devasa devlet fonları (Temasek vb.) ile fon kullanmaz.
BOTSVANA | Afrika ülkesi
Zengin elmas ve maden gelirlerini disiplinli ve sıkı bir maliye politikasıyla yönetti.
ERİTRE | Afrika ülkesi
Kendi kendine yetme prensibiyle Batı merkezli uluslararası finans kuruluşlarından uzak durdu.
LİBYA | Afrika ülkesi
Devasa petrol rezervleri ve gelirleri sayesinde dış finansmana ihtiyaç duymadı.