  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Omuz omuza namaz kıldınız bunlar nasıl iftira! Davayı satan Şener’den skandal sözler

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan’ın ‘Özür dile Akşener’ tweetine Kılıçdaroğlu’ndan beğeni!

CHP'den seccadeye saygısızlığa ilişkin açıklama geldi! Sebep "kalabalıkmış"

YSK'ya vurmayan bir o kalmıştı! Öyle bir şey söyledi ki

Yılmaz Özdil'den CHP'ye çok ağır sözler!

İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Teravih namazında baskın! 1 Filistinli şehit oldu

Rusya yüzlerce acenteyi Antalya’ya topladı! Konsept hizmeti olacak: Hedef 1 milyon yolcu

AK Partili Dağ'dan Meral Akşener'e 'saldırı' tepkisi! 'Utanan, özür dileyen olmayacağını biliyoruz'

İlyas Salman TKP'den aday oldu! Yeşilçam artığının vaadi: Halkın soytarısı olacağım

Bakan Soylu: Hatay daha güzel bir şehir olacak
Dünya IMF'den Ukrayna kararı
Dünya

IMF'den Ukrayna kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 11:48:00 -
IMF'den Ukrayna kararı

IMF Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık finansman paketini onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik toplam 115 milyar dolarlık destek paketinin bir parçası olarak 48 ay süreli 15,6 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu kararının yaklaşık 2,7 milyar doların derhal ödenmesine izin verdiği aktarıldı.

Söz konusu finansman paketiyle son derece yüksek bir belirsizlik döneminde ekonomik ve finansal istikrarın sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, borç sürdürülebilirliğinin sağlanması ve Ukrayna'nın savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım yolundaki toparlanmasını destekleyen reformların teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

IMF, söz konusu finansman paketi için Ukrayna ile anlaşma sağlandığını geçen hafta duyurmuştu.

Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Gavin Gray liderliğindeki IMF heyetinin 8-15 Mart'ta Polonya'da Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık bir ekonomik program hakkında görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Dünya Gazetesi

IMF'den bankalara flaş uyarı
IMF'den bankalara flaş uyarı

Ekonomi

IMF'den bankalara flaş uyarı

IMF Başkanı: Küresel büyüme hızı yüzde 3’ün altında kalacak
IMF Başkanı: Küresel büyüme hızı yüzde 3’ün altında kalacak

Dünya

IMF Başkanı: Küresel büyüme hızı yüzde 3’ün altında kalacak

İşte IMF'ye göre dünyanın en zengin 25 ülkesi
İşte IMF'ye göre dünyanın en zengin 25 ülkesi

Dünya

İşte IMF'ye göre dünyanın en zengin 25 ülkesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23