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IMF'den sürpriz "Türkiye" açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu.

17 Nisan 2018 Salı 16:19
IMF'den sürpriz "Türkiye" açıklaması!

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4,4'e yükseltirken, 2019 beklentisini yüzde 4’e çekti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Nisan 2018 sayısını "Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim" başlığıyla yayımladı.

Her yıl IMF-Dünya Bankası Toplantıları öncesi olmak üzere 2 kez hazırlanan raporda, ülkelere yönelik yeni büyüme beklentilerine yer veriliyor.

2018 BÜYÜME BEKLENTİSİ 4,4

Türkiye ekonomisinin geçen yıl genişlemeci politik duruşla hızlandığına işaret edilen raporda, 2017 yılına yönelik büyüme tahmini yüzde 6,3'ten yüzde 7’ye yükseltildi.

Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,4’e çıkaran IMF, 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 4’e çekti. Söz konusu oranlar, ocak ayında güncellenen DEG raporunda yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.

DÖVİZ KURU RİSKİ ACİL ÖNCELİK

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeye yer verilen raporda, "döviz kuru riskine yüksek derecede maruz kalınması" ve "bilançolardaki para birimi uyumsuzlukları" acil öncelikler olarak nitelendirildi.

Raporda, "Vade primlerinde yaşanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye çıkışları ihtimalleri göz önüne alındığında, borç çevirme riskinin, kısa vadeli borçlanmaya aşırı bağımlılığın önüne geçilmesi suretiyle azaltılması önemli." uyarısına yer verildi.

IMF ekonomistlerinin, Türkiye’de enflasyonun Merkez Bankası tarafından belirlenen hedefin üstünde seyrettiğine işaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi için sıkı parasal duruşa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:19
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