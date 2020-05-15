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Ekonomi

IMF'den Kırgızistan'a Kovid-19'la mücadelede 120,9 milyon dolarlık kredi desteği

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:12:59 -
IMF'den Kırgızistan'a Kovid-19'la mücadelede 120,9 milyon dolarlık kredi desteği

BİŞKEK (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere Kırgızistan'a ikinci kez 120,9 milyon dolarlık kredi sağladı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından kaynaklanan acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için IMF'den ikinci mali yardımın alındığını bildirdi.

Asrandiyev, IMF'den (toplamda) 241 milyon 200 dolar yardım aldık. Ayrıca, 1 milyon 800 bin dolar tutarında tıbbı ve insani yardım için destek gördük." dedi.

- Kırgızistan ekonomisi 3,8 küçüldü

Asrandiyev, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülke ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 küçüldüğünü açıkladı.

Temiz içme suyu, tarımsal sulama, yol yapımı, dijitalleşme projeleri ve yargı reformuna ayrılan ödeneklerin dışında kamu yatırımları ve acil olmayan harcamaların durdurulduğunu belirten Asrandiyev, devletin sorumluluğu altındaki maaş ve emeklilik ödemelerinin zamanında ve tam olarak yapılacağını kaydetti.

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