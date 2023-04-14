IMF'den endişeli açıklamalar! 'İşler karışık...'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden Georgieva, jeo-ekonomik ayrışmanın ticaret ve sermaye akışlarını etkilediğini ve aşağı yönlü risklerin arttığını kaydetti.

Georgieva, "Dünya ekonomisi, son üç yılda yaşanan birden fazla şoka karşı oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladı, ancak zayıf büyüme ve inatçı enflasyonun üstesinden henüz gelemedi." dedi.

"Enflasyonla mücadele ve finansal istikrarı koruma daha karmaşık hale geldi"

Georgieva, enflasyonla mücadelenin ve finansal istikrarın korunmasının, son dönemde bankacılık sektöründeki baskılarla birlikte daha karmaşık hale geldiğini aktardı.

Düşük gelirli ülkelerin ise özellikle yüksek borç nedeniyle kırılgan olduğuna dikkati çeken Georgieva, kişi başına düşen gelir artışı yavaşladıkça, bu ülkelerin diğerlerine yetişmelerinin gittikçe zorlaştığını anlattı.

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Georgieva, bu ortamda küresel politika gündeminin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için hem kısa hem de orta vadeli beklentileri yeniden tesis etme yoluna odaklanması gerektiğini ifade etti.

"Güçlü büyümeye dönüşün ön koşulu fiyat istikrarını yeniden sağlamak"

Güçlü büyümeye dönüşün ön koşulu olarak fiyat istikrarının yeniden sağlanması ve finansal istikrarın korunmasının önemini vurgulayan Georgieva, merkez bankalarının, düzenleyiciler ve denetçilerle yakın bir şekilde çalışarak finansal istikrar risklerini ele alması gerektiğini vurguladı.

Georgieva, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlarda ya da ticari gayrimenkul gibi sektörlerde gizli kalan risklerin izlenmesi gerektiğini belirterek, "İhtiyatlı olmak şart." ifadesini kullandı.

Refahın sürdürülmesi amacıyla yapısal dönüşümlerin ilerletilmesi ve ayrışmaya karşı konulması için harekete geçilmesi gerektiğini kaydeden Georgieva, ayrışmadan kaynaklanan zararı azaltmak için uluslararası iş birliğinin de hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

"En endişe verici olan uzun süreli zayıf büyüme tahmini"

Küresel ekonomik görünüme değinen Georgieva, "Resesyondan korktuk. Bu noktada, sert inişten kaçınan, dar bir yolda yürüneceğini öngörüyoruz." dedi.

Georgieva, bu yıl için yüzde 2,8'lik küresel ekonomik büyüme tahmininin dünyanın her yerindeki işletmelere ve insanlara fırsatlar sağlamak için yeterli olmadığını belirterek, "En endişe verici olan uzun süreli zayıf büyüme beklentisi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ekonomisinin "harika bir yerde" olmadığına işaret eden Georgieva, risklerin arttığını gördüklerini kaydetti.