  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

IMF'den ekonomik büyüme açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, mevcut ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını duyurdu.

2019-10-28 10:53:00 -
IMF'den ekonomik büyüme açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva,ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söyledi.

Georgieva, Axios’a verdiği röportajda, “Buradaki liderliği takdir etmek gerekir, ABD şu an en iyi performans gösteren ülkelerden biri ve bunu da büyümeyi güçlendirmek için vergi reformları kullanarak gösterdiği cesarete borçlu,” dedi.

ABD’deki seçim öncesi oluşan politik anlaşmazlıklara da değinen Georgieva, Amerikalılarının oldukça “faydacı” olduklarını ve asla “sıradan” bir sosyalizm düzenini tercih etmeyeceklerini söyledi.

 

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23