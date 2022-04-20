IMF'den 'düşüş' uyarısı!

IMF küresel Merkez Bankalarının yüksek enflasyonla mücadele ettiği ve pandemi teşviklerini geri çektiği bir ortamda piyasalarda daha fazla satış olabileceği uyarısı yaptı.

Piyasa oyuncuları pandemi kısıtlamalarının geri çekilmesiyle bu yıla iyimser başlasa da Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesi ekonomik görünüme dair beklentileri kötüleştirdi. Bu durum tedarik zincirinde daha fazla sıkıntıyı ve enerji fiyatlarında daha fazla yükselişi de tetikledi.

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Başkanı Tobias Adrian CNBC'ye piyasalarda daha fazla satış riski olduğunu belirterek "Parasal sıkılaştırma ekonomik aktiviteyi de yavaşlayabilir. Gelecekte varlık değerlemelerinde büyük çaplı düzeltme görmek şaşırtıcı olmaz. Bu düzeltme hisse senedi ve tahvil piyasalarında görülebilir." ifadelerini kullandı.

IMF dün Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti. Raporda yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre kalıcı olacağı ve bu sene ABD'de yüzde 7.7, Euro Bölgesi'nde yüzde 5.3 olacağı öngörüldü.

2022 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya düşürülürken Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 3.3'ten yüzde 2.7'ye çekildi.