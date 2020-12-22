  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi IMF'den "Avro Bölgesi ekonomisi" değerlendirmesi
Ekonomi

IMF'den "Avro Bölgesi ekonomisi" değerlendirmesi

Uluslararası Para Fonu'ndan yapılan açıklamada; salgın dinamiklerinin önemli ölçüde değişmemesi durumunda ekonomik faaliyetin Ekim 2020'de Dünya Ekonomik Görünümü'nde öngörülen tahminlerden daha kademeli toparlanmasının beklendiğine vurgu yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:58:22 -
IMF'den "Avro Bölgesi ekonomisi" değerlendirmesi

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinde temel politika zorluğunun, Kovid-19 salgınına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak olduğunu bildirdi.

IMF, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının Avrupa'da ciddi sosyal ve ekonomik zorluklar yarattığını belirtti.

Olağanüstü politika ve karantina önlemlerinin salgınının ilk dalgasını azalttığı anımsatılan açıklamada, büyük bir ikinci dalga ve yeni karantina önemlerinin toparlanmayı tehdit ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin "Temel politika zorluğu, salgına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölge ekonomisinin yılın ilk yarısında keskin bir daralma gösterdiği hatırlatılan açıklamada, son dönemde görülen ikinci dalga ve onu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin yakın vadede ekonomik aktiviteyi baskılamasının beklendiği ve ekonomik toparlanmayı yavaşlattığı kaydedildi.


- "Görünüm son derece belirsiz"


Açıklamada, "Gelecek aylarda salgın dinamikleri önemli ölçüde değişmezse, ekonomik faaliyetin Ekim 2020'de Dünya Ekonomik Görünümü'nde ögörülen tahminlerden daha kademeli olarak toparlanması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Görünümün "son derece" belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, risklerin 2021 başlarına kadar aşağı yönlü olmaya devam ettiği ancak son zamanlar aşıya ilişkin ümit verici haberlerin olumlu olduğu aktarılırken salgının yeniden artmasının daha fazla mali desteği gerektirdiğine de işaret edildi. Ayrıca söz konusu desteklerin vaktinden önce çekilmemesine ilişkin uyarıda da bulunuldu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkisine ilişkin devam eden müzakereler ile ticari gerilimlerin belirsizliği artırdığına işaret edilen Açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 8,3 küçülmesinin beklendiği, 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 3,1, 2023'te yüzde 2,2, 2024'te yüzde 1,7 ve 2025'te yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!
Medya

FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna FOX TV dizisinden yeni bir oyuncu katıldı.
Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı
Gündem

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı

Sosyal medyadan çektiği video ile ölüm tehdidinde bulunan saldırganla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı..
Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolarlık destek!
Ekonomi

Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolarlık destek!

Türkiye’nin Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğunu belirten Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 5 milyar dolarla Irak’ı desteklemeye hazı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay