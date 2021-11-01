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Siyaset IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik
Siyaset

IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik

2019 yılında İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz’la birlikte Ankara Hilton Oteli’nde IMF yetkilileri ile gizli görüşmede yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yüzsüz bir şekilde ekonomi hakkında konuşmaya devam ediyor. Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisinin başına paraşütle indirilen Kemal Derviş'in bir numaralı adamı Öztrak, bu defa da “128 milyar dolar”ın seçim kazanmak için satıldığı herzesini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:52:00 -
IMF yetkilileri ile basılan Öztrak'tan pişkinlik

yeniakit.com.tr

Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisinin başına paraşütle indirilen Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı’na getirilen ve Derviş’in bir numaralı adamı olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ekonomiyle ilgili atıp tutmaya devam ediyor… Sol çevrelerin aralıksız bir şekilde sürdürdüğü “128 milyar dolar” yalanını tekrar diline dolayan Öztrak, bu defa da söz konusu paranın seçim kazanmak için satıldığı herzesini yumurtladı. 

Türkiye'yi finans çevrelerinin kulu kölesi yapmak için didinmişti

Türkiye’yi yüksek faizle semiren uluslararası finans çevrelerinin kulu kölesi yapmak için Kemal Derviş’le yoğun mesai harcadığı günleri çabuk unutmuşa benzeyen Öztrak, “AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çıktı, ‘128 milyar dolar pandemi krizi çerçevesinde bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır’ dedi. Tek bir cümleye bu kadar yalanı sığdırmak, gerçekten büyük marifet. Rezervler pandemiden çok önce eritilmeye başlanmış. 2017’de ucube tek adam rejimine geçişin oylanacağı referandumu, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimini ve 2019’daki yerel seçimleri kazanmak için satılmış” iftirasını atarak tıynetinin gereğini yerine getirdi. 

IMF yetkilileri ile gizli görüşmede yakalanmıştı

Vatandaşlar ise 2019 yılında İYİ Parti’li Durmuş Yılmaz’la birlikte Ankara Hilton Oteli’nde IMF yetkilileri ile gizli görüşmede yakalanan Öztrak’a “Biz sizin ekonomi yönetiminizi de gördük. 

Ağababalarınızın elinize tutuşturduğu emirnameleri nasıl harfiyen yerine getirdiğinizi çok iyi biliyoruz. IMF’nin tavsiyelerini dikkate alıp halka ‘acı reçete’ içirdiğiniz o günleri henüz unutmadık” diyerek tepki gösterdi.

 

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Yorumlar

Yusuf

EKOINOMIYI KIM BITIRDI. 
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