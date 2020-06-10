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Ekonomi

IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:53:08 -
IMF, Ukrayna'ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

MOSKOVA (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Ukrayna'ya 18 aylık stand-by programı kapsamında 5 milyar dolar kredi desteği sağlayacak.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için yapılan ön anlaşmanın icra kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 18 aylık stand-by anlaşması kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşma kapsamında 2,1 milyar dolarlık kredi desteğini kısa bir süre içerisinde alacaklarını belirterek, "IMF, zor durumda olan bir arkadaşı için güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Merkez Bankası, Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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