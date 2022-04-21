IMF şimdi de Çin'e göz dikti
ABD’nin ardından dünyanın en büyük ekonomisi olarak bilinen, ancak pandemiyle birlikte başlayan küresel kriz ve tedarik zincirinin kırılmasıyla hızla kan kaybeden Çin, IMF raporunda konu edilmeye başlandı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin hükümetinin ekonomideki aşağı yönlü baskıları gidermek ve Çin ekonomisini güçlendirmek için yeterli politik alana sahip olduğunu belirtti.
Yeniakit Ankara
Kristalina Georgieva, dün verdiği demeçte, Çin ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü, COVID-19 salgınından dolayı aşağı yönlü baskılarla karşılaşmasına rağmen gerek para politikası açısından gerekse mali politika açısından Çin’in yeterli politik alana sahip olduğunu vurguladı. Georgieva, Çin’in politik alanı kullanarak en savunmasız olanlara yardım edebildiğini, tüketimi arttırabildiğini ve tüketim refahıyla ekonomiye daha fazla dinamizm katabildiğini ifade etti.
Dünya ekonomisi görünümü
IMF tarafından önceki gün yayınlanan Dünya Ekonomisi Görünümü raporunda, Rusya-Ukrayna çatışmasının etkileriyle 2022’de dünya ekonomisinin yüzde 3,6 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Bu oran, Ocak ayında yapılan tahminin 0,8 puan altında kaldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların pandemiden toparlanan küresel ekonomiye büyük zarar verdiğine dikkat çeken Georgieva, enflasyonun hızla arttığını, finans koşullarının sıkılaştığını, borç seviyesinin yükseldiğini ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğradığını ileri sürdü. Küresel ekonomik entegrasyonun büyük yarar getirdiğine değinen Georgieva, küresel işbirliğinin sonuçlarının korunmasının yanı sıra büyüme getirisinin dengesiz dağılımı gibi sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.