IMF şimdi de Çin'e göz dikti

Yeniakit Ankara

Kristalina Georgieva, dün verdiği demeçte, Çin ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü, COVID-19 salgınından dolayı aşağı yönlü baskılarla karşılaşmasına rağmen gerek para politikası açısından gerekse mali politika açısından Çin’in yeterli politik alana sahip olduğunu vurguladı. Georgieva, Çin’in politik alanı kullanarak en savunmasız olanlara yardım edebildiğini, tüketimi arttırabildiğini ve tüketim refahıyla ekonomiye daha fazla dinamizm katabildiğini ifade etti.

Dünya ekonomisi görünümü

IMF tarafından önceki gün yayınlanan Dünya Ekonomisi Görünümü raporunda, Rusya-Ukrayna çatışmasının etkileriyle 2022’de dünya ekonomisinin yüzde 3,6 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Bu oran, Ocak ayında yapılan tahminin 0,8 puan altında kaldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların pandemiden toparlanan küresel ekonomiye büyük zarar verdiğine dikkat çeken Georgieva, enflasyonun hızla arttığını, finans koşullarının sıkılaştığını, borç seviyesinin yükseldiğini ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğradığını ileri sürdü. Küresel ekonomik entegrasyonun büyük yarar getirdiğine değinen Georgieva, küresel işbirliğinin sonuçlarının korunmasının yanı sıra büyüme getirisinin dengesiz dağılımı gibi sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.