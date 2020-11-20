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Ekonomi IMF, Kovid-19 nedeniyle Kazakistan ekonomisinde bu yıl yüzde 2,7 daralma bekliyor
Ekonomi

IMF, Kovid-19 nedeniyle Kazakistan ekonomisinde bu yıl yüzde 2,7 daralma bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:39:56 -
IMF, Kovid-19 nedeniyle Kazakistan ekonomisinde bu yıl yüzde 2,7 daralma bekliyor

NUR SULTAN (AA) – Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle Kazakistan ekonomisinde bu yıl yüzde 2,7 daralma, gelecek yıl ise pozitif gelişme beklediği bildirildi.

Kazakistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, IMF misyon ekibinin 2-13 Kasım tarihleri arasında sanal ortamda yürüttüğü ülkenin ekonomik gelişmeleri, beklentileri, riskleri ve politikalarına ilişkin analiz bulguları paylaşıldı.

Açıklamaya göre, IMF analizinde, Kazak ekonomisinin Kovid-19 krizi ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile OPEC+ anlaşması gereği ülkedeki petrol üretiminin yüzde 2,8 azaltması gelişmelerinden kötü etkilendiğine işaret edilerek “Ancak buna rağmen devlet, geliştirdiği programlar sayesinde tarım, imalat ve inşaat sektörlerinde pozitif büyümeyi korumayı başardı.” denildi.

Bu yıl Kazakistan ekonomisinin yüzde 2,7 daralacağının tahmin edildiği belirtilen analizde, gelecek yıl ise büyüme beklendiği bildirildi.

Ülkede döviz piyasasında baskının azalması ve iktisadi faaliyete ilişkin endişelerin artması nedeniyle Kazakistan Merkez Bankasının yaz aylarında ortalama faizi yüzde 9’a düşürdüğü kaydedilen analizde, “IMF, bu tedbirleri özel sektöre kredi desteğinde başarılı buldu.” ifadesine yer verildi.

Analizde, ülkede yürütülen mali teşvikin 2019-2021 döneminde kamu borcunun yüzde 4 artmasına neden olacağına dikkati çeken IMF, “Ancak borç seviyesi Ulusal Fon varlıklarının önemli ölçüde altında kalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

IMF, Kazakistan’a Kovid-19 döneminde petrol ve gaz, havacılık, enerji ve demir yolu sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin özelleştirilmesini tavsiye ederken, salgın sonrası toparlanma sürecinde sürdürülebilir ekonomi inşa etmesi için de ülkede rekabeti artırma, devletin ekonomiye katılımını azaltma, ham madde dışı sanayi gibi alanlarda reformların yapılmasını önerdi.

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